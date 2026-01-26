Trump sier at administrasjonen "gjennomgår alt" etter drapet på Alex Pretti i Minneapolis

HQ

Donald Trump sa at hans administrasjon "gjennomgår alt" etter at Alex Pretti ble skutt av føderale immigrasjonsagenter i Minneapolis, samtidig som presset øker for en omfattende, uavhengig etterforskning av drapet. I et kort telefonintervju med Wall Street Journal på søndag, unnlot presidenten å ta stilling til om den involverte agenten hadde handlet riktig.

Donald Trump // Shutterstock

På to spørsmål om betjentenes oppførsel, sa Trump at en avgjørelse ville bli tatt etter en gjennomgang. " Jeg liker ikke at noen skyter. Jeg liker det ikke", sa han, samtidig som han antydet bekymring over bevæpnede demonstranter. Han hevdet at Pretti hadde gått inn i en demonstrasjon med en " meget kraftig, skarpladet pistol.

Trump signaliserte også at føderale agenter til slutt ville bli trukket ut av Minneapolis, selv om han ikke ga noen tidslinje. "På et eller annet tidspunkt vil vi dra", sa han til avisen, og roste operasjonen som en "fenomenal jobb". Han la til at en annen gruppe føderalt personell ville bli værende i området for å fokusere på etterforskning av økonomisk svindel...

Videre lesning: Obamas reagerer på drapet på Alex Pretti.