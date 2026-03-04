Trump sier at den amerikanske marinen kan eskortere tankskip gjennom Hormuzstredet

HQ

President Donald Trump sier at den amerikanske marinen kan begynne å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet om nødvendig, etter at spenningen med Iran har eskalert. På Truth Social oppfordret Trump også United States Development Finance Corporation til å tilby risikoforsikring for å beskytte maritim handel i nærheten av Persiabukta og Omanbukta.

Advarselen kommer etter at en høytstående person i Irans islamske revolusjonsgarde truet med å angripe og "sette fyr på" skip som forsøker å krysse den smale vannveien, som er en viktig global transittrute for olje. Ifølge amerikanske data passerte rundt 21 millioner fat olje per dag gjennom stredet i 2022.

Etter USAs angrep på Iran i forrige uke skal skipstrafikken gjennom stredet ha falt med rundt 70 %, noe som har ført til at tankskip har strandet og rystet energimarkedene. De amerikanske gassprisene steg med i gjennomsnitt 11 cent på tirsdag, noe som understreker den økonomiske risikoen ved ytterligere forstyrrelser i en av verdens mest vitale energipunkter...

Som han sier på Truth Social:

Med umiddelbar virkning har jeg beordret USAs Development Finance Corporation (DFC) til å tilby, til en svært rimelig pris, politisk risikoforsikring og garantier for den finansielle sikkerheten til ALL maritim handel, spesielt energi, som går gjennom Golfen.

Dette vil være tilgjengelig for alle rederier. Om nødvendig vil USAs marine begynne å eskortere tankskip gjennom Hormuzstredet så snart som mulig. Uansett hva som skjer, vil USA sikre FRI STRØM AV ENERGI til VERDEN. USAs ØKONOMISKE og MILITÆRE STYRKE er den STØRSTE PÅ JORDEN - Flere tiltak vil komme. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken! President DONALD J. TRUMP