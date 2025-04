Trump sier at iPhone kan bli laget i USA

HQ

Med en truende handelskrig tar temaet mye tid for Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, som ellers er mest kjent for å ha gitt influencere tilgang til pressekonferanser i Det hvite hus, falske påstander om bruk av skattebetalernes penger i Gaza og unnlatelse av å opplyse om ulovlige valgkampdonasjoner.

På en pressekonferanse den 8. april 2025, omtrent 14:24 inn i sesjonen, hevdet Leavitt at Trump ikke bare tror det er mulig, men at investeringsplanen på 500 milliarder dollar som Apple nylig kunngjorde, var et bevis på at det var mulig, og sa: "Hvis Apple ikke trodde at USA kunne gjøre det, ville de sannsynligvis ikke ha lagt ut den store summen."

Dette var en del av en ordveksling med Maggie Haberman fra The New York Times, som i likhet med mange andre var interessert i flere detaljer om "The army of millions and millions of human beings screwing in little screws to make iPhones" - en uttalelse fra handelsminister Howard Lutnick.

Det er noen problemer med uttalelsen, i tillegg til at vi ikke har hørt Trump selv komme med påstanden.

For det første vurderer Trump i skrivende stund å innføre en samlet toll på 104 % på kinesiske varer, noe som mest sannsynlig vil mer enn doble prisen på en iPhone for den amerikanske forbrukeren. Selv med produksjon på amerikansk jord vil de fleste, om ikke alle, råvarene fortsatt måtte importeres.

For det andre mangler USA fabrikker som kan produsere de enkelte komponentene i den skalaen som trengs. Slike fabrikker tar flere år å bygge, og det tar enda flere år å lære opp de ansatte.

For det tredje er det et skalaproblem. Tim Cook har tidligere uttalt at valget av Kina var en beslutning basert på kompetanse og spesialisering, snarere enn kostnader, på Fortune Magazine Global Forum i 2017. I Walter Isaacson-biografien Steve Jobs fra 2011 kommer det frem at det på den tiden - da vi kan anta at produksjonen foregikk i mindre skala enn i dag - trengtes 700 000 arbeidere og 30 000 ingeniører for at fabrikkene skulle gå rundt. USA hadde ikke den gang, og vil mest sannsynlig ikke ha det i 2025, et slikt antall spesialiserte ingeniører. Begge Apple-sjefene har også tidligere blitt spurt om USA kan ta over iPhone-produksjonen, og begge har sagt klart ifra at det ikke er mulig.

Og investeringen på en halv billion dollar? Vel, det var allerede en del av en større planlagt ekspansjon innen generell chip-produksjon, der hovedinvesteringen var en ny fabrikk i Houston - ikke for å erstatte kinesiske fabrikker, men for å utvide kapasiteten.