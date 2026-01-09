Trump sier at makten bare er begrenset av "min egen moral": "Jeg trenger ikke folkeretten"

HQ

Donald Trump har sagt at den eneste reelle begrensningen på hans makt som USAs president er hans personlige moral, og avviser folkeretten som en bindende begrensning i en kommentar som trolig vil vekke bekymring blant allierte og kritikere.

I et nytt intervju med New York Times sa Trump at han ikke trodde at globale juridiske rammer begrenset hans autoritet, og hevdet i stedet at hans egen dømmekraft var "det eneste som kan stoppe meg". Samtidig som han erkjente at hans administrasjon teknisk sett forholder seg til folkeretten, stilte han spørsmål ved hvordan slike regler skal defineres eller anvendes. "Det kommer an på hva din definisjon av folkeretten er."

Donald Trump // Shutterstock

Trumps uttalelser kommer samtidig som hans administrasjon åpent vurderer mulighetene for å bringe Grønland under USAs kontroll og møter internasjonale reaksjoner på at Venezuelas president Nicolás Maduro nylig ble avsatt. Trump forsvarte operasjonen i Venezuela ved å gjenta påstander om at landet hadde eksportert kriminelle nettverk til USA, og beskrev intervensjonen som et svar på en direkte sikkerhetstrussel.

Presidenten avfeide også advarsler om at USAs handlinger kunne oppmuntre Kina eller Russland til lignende tiltak, og sa at han ikke trodde Beijing ville forsøke å ta Taiwan så lenge han satt i embetet. Trump uttrykte også liten bekymring over at den siste store våpenkontrollavtalen mellom USA og Russland snart utløper, og antydet at en erstatningsavtale kan forhandles frem senere.