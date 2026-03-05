Trump sier at oljen begynner å strømme fra Venezuela

HQ

President Donald Trump sa onsdag at råoljen "begynner å strømme" fra Venezuela etter samarbeidet med fungerende president Delcy Rodríguez, og kalte arbeidet hennes " veldig hyggelig å se". Trump kom med kommentaren på Truth Social etter et møte mellom USAs innenriksminister Doug Burgum og Rodríguez i Caracas. Diskusjonene er en del av Washingtons forsøk på å åpne Venezuela for amerikanske investeringer i olje, gass og mineraler.

Fremstøtet gjenspeiler Trump-administrasjonens fokus på å stabilisere energiforsyningen midt i de globale forstyrrelsene knyttet til krigen i Midtøsten, som har ført til problemer med oljestrømmen gjennom Hormuzstredet og presset oljeprisen oppover. Selv om det har blitt fremsatt påstander om en betydelig økning i oljeleveransene, tyder markedsdata på at USAs import fortsatt er beskjeden sammenlignet med Trumps mer generelle påstander...

Som han sier på Truth Social:

Delcy Rodríguez, som er Venezuelas president, gjør en flott jobb, og samarbeider veldig godt med amerikanske representanter. Oljen begynner å flyte, og profesjonaliteten og engasjementet mellom begge land er en veldig fin ting å se! President DONALD J. TRUMP