Trump sier at USA «må reagere» på at Iran har skutt ned et Apache-helikopter

HQ

Til tross for at de tidligere har hevdet at fredssamtalene gikk jevnt fremover, har både USA og Iran fortsatt å skyte på hverandre. Nå har disse militære handlingene eskalert, da det er bekreftet at Iran skjøt ned et Apache-helikopter utenfor kysten av Oman.

Som CNN rapporterer, ble de to pilotene senere reddet av en ubemannet dronebåt, men dette er det første tapet av en Apache siden konflikten begynte.

President Trump har bekreftet gjennom et innlegg på Truth Social at USA vil svare:

«Jeg har nettopp blitt informert av vårt store militær om at iranerne i går kveld skjøt ned et av våre høyt sofistikerte Apache-helikoptre mens det patruljerte over Hormuzstredet. To piloter var involvert, og begge er i sikkerhet og uskadde. Likevel må USA nødvendigvis svare på dette angrepet,» sier han.

Det er foreløpig uklart hvordan dette påvirker de diplomatiske bestrebelsene, eller hvordan USA vil svare.