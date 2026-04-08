Trump sier at USA vil lette på skipstrafikken i Hormuzstredet: "Vi kommer til å være i nærheten"

HQ

Donald Trump har sagt at USA vil bidra til å håndtere den økende opphopningen av skipstrafikk i Hormuzstredet etter den nylige våpenhvilen med Iran.

Dette skjer etter at begge parter ble enige om en midlertidig våpenhvile, som blant annet innebærer at Teheran har stanset sin blokade av den livsviktige vannveien, som er en viktig hovedpulsåre for de globale energimarkedene og håndterer omtrent en femtedel av verdens oljetransporter.

Trump antydet at USAs engasjement ville fokusere på å sikre trygg passasje og stabilisere oljestrømmene, ettersom hundrevis av tankskip med millioner av fat råolje og raffinert drivstoff fortsatt er strandet i Golfen.

Som han sier: "Vi kommer til å laste opp med forsyninger av alle slag, og bare 'henge rundt' for å sørge for at alt går bra. Det kommer til å bli mye positiv action! Store penger vil bli tjent. Iran kan starte gjenoppbyggingsprosessen."