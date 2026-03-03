Trump sier det er "trist å se" at båndene mellom USA og Storbritannia brytes på grunn av Iran-angrepene

HQ

USAs president Donald Trump sa at det var "veldig trist å se" forverringen av det såkalte spesielle forholdet mellom Washington og London etter at Storbritannia opprinnelig nektet å støtte USAs angrep på Iran.

I et intervju med The Sun kritiserte Trump den britiske statsministeren Keir Starmer for å nøle med støtten til angrepet på Teheran, og antydet at Storbritannia hadde blitt en mer motvillig partner. "Dette var det mest solide forholdet av alle", sa Trump, og satte Storbritannias holdning i kontrast til det han beskrev som sterke bånd til Frankrike og Tyskland.

Starmer har sagt at Storbritannia ikke deltok direkte i de amerikansk-israelske angrepene fordi enhver militæraksjon må ha en "levedyktig, gjennomtenkt plan", og han avviste ideen om "regimeskifte fra luften". Senere tillot han imidlertid USA å bruke britiske baser til det han beskrev som begrensede, defensive operasjoner etter at Iran hadde angrepet amerikanske allierte i regionen. En britisk base på Kypros ble også truffet av en drone, som angivelig var knyttet til Hizbollah...

Trump og Starmer // Shutterstock

På hjemmebane står Starmer overfor press fra begge sider. Kritikere på venstresiden har oppfordret ham til å fordømme angrepene direkte, mens opposisjonelle som Kemi Badenoch og Nigel Farage har beskyldt ham for ikke å støtte Storbritannias viktigste sikkerhetsallierte fullt ut.

Starmer forsvarte sin tilnærming i parlamentet og sa at han handlet i Storbritannias nasjonale interesse, og understreket viktigheten av et klart juridisk grunnlag for militært engasjement, et poeng som ble gjentatt av høytstående ministre med henvisning til erfaringene fra Irak-krigen i 2003.

Nyere meningsmålinger tyder på at den britiske opinionen er splittet men heller mot USAs angrep, noe som understreker hvor politisk sensitivt spørsmålet er nå som spenningene setter en av Vestens mangeårige allianser på prøve...