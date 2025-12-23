Trump sier Epstein-filene skader folk som "uskyldig møtte" den vanærede finansmannen

HQ

USAs president Donald Trump har kritisert offentliggjøringen av dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein, og sier at de risikerer å skade omdømmet til personer som bare har møtt den dømte sexforbryteren og ikke har hatt noe med hans forbrytelser å gjøre.

I en tale til journalister i Mar-a-Lago-residensen mandag uttrykte Trump sympati for høyt profilerte personer som har kommet under fornyet gransking etter at justisdepartementet begynte å frigi Epstein-relaterte dokumenter i forrige uke. Han nevnte spesielt tidligere president Bill Clinton, hvis fotografier dukket opp i den første bunken med dokumenter.

"Jeg liker ikke å se bilder av folk som blir vist når de egentlig ikke hadde noe med Epstein å gjøre", sa Trump, og la til at mange personer hadde "uskyldig møtt" Epstein på sosiale arrangementer. Han advarte om at omdømmet kunne bli "ødelagt" bare ved å dukke opp på bilder sammen med ham.

Trump, som selv tidligere har hatt sosiale bånd til Epstein, sa at det fornyede fokuset på filene ble brukt som en politisk distraksjon, og hevdet at det overskygget det han beskrev som republikanske politiske suksesser.

Kommentarene kommer midt i en voksende tverrpolitisk kritikk av justisdepartementet for bare å ha frigitt et begrenset antall dokumenter til tross for en lov som pålegger full offentliggjøring. Overlevende etter Epsteins overgrep og lovgivere fra begge partier har anklaget myndighetene for å gå for sakte og selektivt frem.