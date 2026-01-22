Trump sier fredsavtale i Ukraina er "rimelig nær", og planlegger møte med Zelenskij

HQ

Donald Trump sa onsdag at han forventer å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i Sveits, og hevdet at en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina nå er "rimelig nær", noe som vekker håp (og spørsmål) om hvorvidt et gjennombrudd er nært forestående nesten fire år etter Russlands fullskala invasjon.

Etter sin tale til World Economic Forum i Davos sa den amerikanske presidenten at han trodde både Zelenskij og Russlands president Vladimir Putin nå var klare til å inngå et kompromiss. Trump sa at han hadde vært i kontakt med Putin, som han beskrev som villig til å avslutte krigen, og antydet at Zelenskij også var forberedt på å gjøre det samme.

"Jeg tror de er kommet til et punkt nå hvor de kan komme sammen og få til en avtale", sa Trump. "Vi må få det stoppet."

Trump fortalte opprinnelig reportere at han ville møte Zelensky senere på onsdag, før han reviderte tidslinjen til torsdag. En kilde med kjennskap til Zelenskys tidsplan bestred det tidligere tidspunktet, noe som understreket usikkerheten som fortsatt omgir samtalene.

Trump og Zelensky // Shutterstock

Den amerikanske presidenten erkjente at fredsmeglingsarbeidet hadde gått i stå tidligere, og skyldte på det han kalte "unormalt hat" mellom de to lederne. Så sent som i forrige uke sa Trump at Zelensky hadde vært det største hinderet for en avtale. Onsdag var tonen hans imidlertid mer optimistisk, og karakteristisk nok direkte. "Hvis de ikke [inngår en avtale], er de dumme", sa han.

Trump sa også at Putin hadde takket ja til en invitasjon om å bli med i hans foreslåtte "Board of Peace", et initiativ han mener vil bidra til å løse store globale konflikter. Kreml slo an en mer forsiktig tone, og Putin sa at Russland fortsatt studerte forslaget og antydet at det virket mer fokusert på Midtøsten enn på Ukraina.

Putin la til at Russland ville være villig til å bidra med 1 milliard dollar til styret ved hjelp av nedfrosne russiske midler, et forslag som sannsynligvis vil møte motstand fra Ukraina, som mener at disse midlene i stedet bør brukes til å gjenoppbygge landet.

Ukraina skal markere fireårsdagen for Russlands invasjon den 24. februar. Det er fortsatt uklart om Trumps siste fremstøt kan forvandle det langvarige diplomatiet til en varig våpenhvile, men kommentarene hans i Davos signaliserte en fornyet innsats, og en tro, i det minste fra hans side, på at krigen kan være nærmere en slutt enn på mange år.