Trump sier han ønsker fred, men advarer om at tredje verdenskrig ikke er så langt unna

Under en tale på et toppmøte i Miami nylig kom USAs president Donald Trump med en ny spådom: Tredje verdenskrig er "ikke så langt unna". Han forsikret imidlertid tilhørerne om at konflikten ikke ville oppstå under hans presidentskap.

Trumps tale fokuserte på hans pågående innsats for å løse globale konflikter, særlig i Midtøsten og Ukraina, som han mener kan utløse en global krig. Han roste Saudi-Arabia for å ha vært vertskap for samtaler med sikte på å få slutt på krigen i Ukraina, selv om han kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelensky og kalte ham en "diktator uten valg".

Trump advarte også om at hvis hans forgjenger, Joe Biden, hadde blitt sittende, ville tredje verdenskrig allerede ha begynt. Samtidig som Trump presser på for fred, fortsetter han å fremstille seg selv som nøkkelpersonen som kan forhindre en global katastrofe. Foreløpig gjenstår det å se om hans diplomatiske innsats vil bære frukter.