Trump sier han vil ta en telefon for å stanse nye kamper mellom Thailand og Kambodsja

Trump sa tirsdag at han planlegger å gripe inn igjen i den voksende konflikten mellom Thailand og Kambodsja, der kampene har blusset opp igjen bare uker etter at en våpenhvile han var megler for, brøt sammen. På et møte i Pennsylvania hevdet Trump at han kunne "ta en telefonsamtale og stoppe en krig", og pekte på sitt tidligere engasjement for å sikre den nå mislykkede våpenhvilen.

Sammenstøtene i den omstridte grenseregionen har blitt intensivert den siste uken, og begge regjeringer beskylder hverandre for å bryte den USA-støttede våpenhvilen fra juli. Mer enn 500 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i begge land etter at fiendtlighetene blusset opp igjen, og ingen av partene ser ut til å være klare til å trappe ned.

Dødstallene fortsetter å stige

Thailands statsminister Anutin Charnvirakul sa at Kambodsja ikke hadde tatt kontakt for samtaler, og la til at de militære operasjonene ville fortsette "som planlagt". Kambodsjanske tjenestemenn har gitt en lignende versjon. Tidligere statsminister Hun Sen sa at landet hans først holdt igjen, men ble " tvunget til å slå tilbake" etter thailandske angrep i løpet av natten.

Dødstallene fortsetter å stige: Kambodsja melder om ni sivile drepte og dusinvis av skadde, mens Thailand sier at fire soldater er døde og 68 er såret. Spenningen har ulmet siden november, da Bangkok anklaget Kambodsja for å ha lagt ut en landmine som skadet en thailandsk soldat alvorlig, noe Phnom Penh benekter.