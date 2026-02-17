Trump sier han vil være indirekte involvert i atomforhandlingene mellom USA og Iran

HQ

USAs president Donald Trump sa at han vil være involvert "indirekte" i de kommende atomforhandlingene mellom USA og Iran, som skal starte i Genève. I en tale om bord på Air Force One sa Trump at forhandlingene ville bli "svært viktige", og uttrykte tro på at Teheran var motivert for å komme frem til en avtale.

Samtalene kommer midt i en tid med økte spenninger, der Washington har utplassert et hangarskip nummer to i Midtøsten og forbereder beredskapsplaner dersom diplomatiet skulle mislykkes. Amerikanske tjenestemenn har antydet at "militæret er klart" for en langvarig kampanje dersom forhandlingene bryter sammen.

Trump og Iran // Shutterstock

Trump antydet at Iran hadde lært av USAs angrep på iranske atomanlegg i fjor, som ble gjennomført etter at samtalene om Washingtons krav om at Teheran skulle stanse anrikningen av uran på egen jord hadde gått i stå. USA hevder at anriking kan bane vei for atomvåpen, noe Iran bestrider.

I forkant av forhandlingene gjennomførte Iran en kjemisk forsvarsøvelse i sitt sørlige energiknutepunkt, noe som understreket det skjøre sikkerhetsmiljøet. Selv om utsiktene til et gjennombrudd fortsatt er usikre, sa Trump at han tror Iran ikke ønsker å ta konsekvensene av å ikke komme frem til en avtale...