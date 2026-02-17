Trump sier han vil være indirekte involvert i atomforhandlingene mellom USA og Iran
Presidenten signaliserer selvtillit i forkant av forhandlingene i Genève, samtidig som den militære spenningen øker.
USAs president Donald Trump sa at han vil være involvert "indirekte" i de kommende atomforhandlingene mellom USA og Iran, som skal starte i Genève. I en tale om bord på Air Force One sa Trump at forhandlingene ville bli "svært viktige", og uttrykte tro på at Teheran var motivert for å komme frem til en avtale.
Samtalene kommer midt i en tid med økte spenninger, der Washington har utplassert et hangarskip nummer to i Midtøsten og forbereder beredskapsplaner dersom diplomatiet skulle mislykkes. Amerikanske tjenestemenn har antydet at "militæret er klart" for en langvarig kampanje dersom forhandlingene bryter sammen.
Trump antydet at Iran hadde lært av USAs angrep på iranske atomanlegg i fjor, som ble gjennomført etter at samtalene om Washingtons krav om at Teheran skulle stanse anrikningen av uran på egen jord hadde gått i stå. USA hevder at anriking kan bane vei for atomvåpen, noe Iran bestrider.
I forkant av forhandlingene gjennomførte Iran en kjemisk forsvarsøvelse i sitt sørlige energiknutepunkt, noe som understreket det skjøre sikkerhetsmiljøet. Selv om utsiktene til et gjennombrudd fortsatt er usikre, sa Trump at han tror Iran ikke ønsker å ta konsekvensene av å ikke komme frem til en avtale...