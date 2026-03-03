Trump sier Iran-krigen kan vare "fire til fem uker"

HQ

President Donald Trump sa mandag at krigen mot Iran kan vare "fire til fem uker", og forsvarte lanseringen av Operasjon Epic Fury som et nødvendig trekk for å eliminere det han kalte alvorlige trusler mot USA. Under en æresmedaljeseremoni i Det hvite hus beskrev Trump angrepene som USAs " siste beste sjanse" til å konfrontere det iranske regimet.

Trump sa at Iran utgjorde en overhengende fare og skisserte fire mål: å ødelegge landets rakettkapasitet, demontere marinen, hindre det i å skaffe seg atomvåpen og kutte støtten til stedfortredergrupper i hele Midtøsten. Noen eksperter mener imidlertid at Teheran fortsatt er mange år unna å utvikle raketter som kan nå USA.