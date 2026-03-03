Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Trump sier Iran-krigen kan vare "fire til fem uker"

Dette sa han under en æresmedaljeseremoni i Det hvite hus.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

President Donald Trump sa mandag at krigen mot Iran kan vare "fire til fem uker", og forsvarte lanseringen av Operasjon Epic Fury som et nødvendig trekk for å eliminere det han kalte alvorlige trusler mot USA. Under en æresmedaljeseremoni i Det hvite hus beskrev Trump angrepene som USAs " siste beste sjanse" til å konfrontere det iranske regimet.

Trump sa at Iran utgjorde en overhengende fare og skisserte fire mål: å ødelegge landets rakettkapasitet, demontere marinen, hindre det i å skaffe seg atomvåpen og kutte støtten til stedfortredergrupper i hele Midtøsten. Noen eksperter mener imidlertid at Teheran fortsatt er mange år unna å utvikle raketter som kan nå USA.

Trump sier Iran-krigen kan vare "fire til fem uker"
Trump // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUSAIsraelIran


Loading next content