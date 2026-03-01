Trump sier Khamenei er død

HQ

USAs president Donald Trump har nettopp erklært at Irans øverste leder Ali Khamenei er død, og kaller det " rettferdighet for det iranske folket" etter felles amerikansk-israelske angrep. I et innlegg på Truth Social sa Trump at Khamenei var blitt drept gjennom koordinerte operasjoner med Israel, og lovet at "tunge og presise bombeangrep" ville fortsette. Han la ikke frem noen bevis, og det finnes ingen uavhengig bekreftelse...

Iranske statstilknyttede medier benektet rapportene, mens FNs generalsekretær sa at han "ikke var i posisjon" til å verifisere påstanden. Tidligere hadde Israels statsminister Benjamin Netanyahu antydet at "alle indikasjoner" viste at Khamenei "ikke lenger var blant oss", uten å bekrefte dødsfallet hans formelt.

Kunngjøringen kommer samtidig som rakettutvekslingene fortsetter i hele regionen, og det rapporteres om drepte og sårede i både Iran og Israel. Internasjonale krav om nedtrapping øker, men Washington har signalisert at operasjonene vil fortsette som en del av det Trump beskriver som et bredere press for regimeskifte og regional sikkerhet...

Som Trump uttaler på Truth Social:

Khamenei, et av de ondeste menneskene i historien, er død. Dette er ikke bare rettferdighet for folket i Iran, men for alle store amerikanere, og de menneskene fra mange land over hele verden, som har blitt drept eller lemlestet av Khamenei og hans gjeng med blodtørstige THUGS.

Han var ikke i stand til å unngå vår etterretning og svært sofistikerte sporingssystemer, og i nært samarbeid med Israel var det ikke noe han, eller de andre lederne som har blitt drept sammen med ham, kunne gjøre. Dette er det iranske folkets største sjanse til å ta tilbake sitt land.

Vi hører at mange av deres IRGC, militære og andre sikkerhets- og politistyrker ikke lenger ønsker å kjempe, og at de ønsker immunitet fra oss. Som jeg sa i går kveld: "Nå kan de få immunitet, senere får de bare døden!" Forhåpentligvis vil IRGC og politiet slå seg fredelig sammen med de iranske patriotene, og arbeide sammen som en enhet for å bringe landet tilbake til den storheten det fortjener.

Den prosessen bør snart starte, ikke bare på grunn av Khameneis død, men også fordi landet på bare én dag har blitt ødelagt og til og med utslettet. Den tunge og presise bombingen vil imidlertid fortsette, uavbrutt gjennom hele uken, eller så lenge det er nødvendig for å oppnå vårt mål om FRED I MIDDELØSTEN OG I VERDEN!