Trump sier krig med Venezuela er mulig: "Jeg utelukker det ikke"

USAs president Donald Trump sier at han ikke utelukker muligheten for krig med Venezuela, og trapper opp retorikken i en situasjon med økende spenninger mellom Washington og Caracas. I et telefonintervju med NBC News som ble publisert fredag, sa Trump "Jeg utelukker det ikke, nei", da han ble spurt om utsiktene til konflikt.

Trump har anklaget Venezuelas president Nicolás Maduros regjering for å bruke det han kalte "stjålet" olje til å finansiere kriminelle aktiviteter, inkludert narkotikahandel og menneskehandel, påstander som Caracas har benektet på det sterkeste. Kommentarene kommer samtidig som Trump har lovet å beslaglegge flere oljetankere i nærheten av Venezuela, og USAs marine skal ha økt sin tilstedeværelse i regionen.

Uttalelsene var en del av et bredere sett av hendelser i løpet av natten, inkludert Trumps påstand om at han ikke trenger kongressens godkjenning for potensielle landangrep i Venezuela, samt urelaterte innenriks- og utenrikspolitiske kunngjøringer fra hans administrasjon.