Trump sier militærmakt "alltid er en mulighet" for å overta Grønland

HQ

President Donald Trump har trappet opp spenningen med Europa ved å erklære at bruk av USAs militærmakt "alltid er et alternativ" i sitt fornyede fremstøt for å overta Grønland, og han fremstiller kontrollen over det arktiske territoriet som avgjørende for USAs nasjonale sikkerhet.

I en uttalelse tirsdag (via CNN) sa Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, at Trump og hans team vurderer "en rekke alternativer" for å forfølge Grønland, og understreket behovet for å avskrekke motstandere i Arktis. Kommentarene kom etter at Trump offentlig insisterte på at USA " trenger Grønland veldig sårt", noe som blåste nytt liv i den langvarige og kontroversielle ambisjonen.

Donald Trump og Karoline Leavitt // Shutterstock

Europeiske ledere reagerte raskt. Danmark og Grønland har gjentatte ganger avvist enhver tanke om en amerikansk overtakelse, og ideen har liten støtte selv i USA.

Uttalelsene har gjort NATO-allierte urolige, og kommer bare dager etter at amerikanske styrker tok Venezuelas president Nicolás Maduro til fange i en dramatisk operasjon på tvers av landegrensene. Denne aksjonen har økt frykten for at Washington kan teste lignende grenser andre steder...