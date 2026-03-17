Trump sier USA kan "ta Cuba" midt i strømbruddskrisen

Donald Trump har sagt at han forventer at USA skal ha "æren av å ta" Cuba. Cuba, mens landet sliter med en landsomfattende strømbrudd utløst av en stadig dypere energikrise.

I en tale i Det hvite hus antydet Trump at Washington kunne ta kontroll over øya "i en eller annen form", og la til at han kunne "gjøre hva jeg vil med den". Hans kommentarer kommer samtidig som USA øker presset på Cuba, blant annet ved å kutte viktige oljeleveranser som har ført til at landet sliter med å holde strømnettet i gang.

Uttalelsene kommer også etter rapporter om pågående samtaler mellom Washington og Havanna, der amerikanske tjenestemenn angivelig presser på for politiske endringer som involverer president Miguel Díaz-Canel. Cuba har tradisjonelt avvist innblanding utenfra, og insisterer på at eventuelle forhandlinger må respektere landets suverenitet.