Trump sier USA og Ukraina er "nærmere enn noensinne" en fredsavtale etter samtaler med Zelensky i Florida

USAs president Donald Trump sa at han og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij er nær en fredsavtale for å få slutt på krigen i Ukraina, men det gjenstår fortsatt store uenigheter, særlig om territoriet i Donbas-regionen.

Etter samtaler på Trumps feriested Mar-a-Lago sa begge lederne at det var gjort fremskritt når det gjaldt sikkerhetsgarantier for Ukraina. Zelenskij sa at en avtale var oppnådd, mens Trump sa at forhandlingene var omtrent 95 % fullført, og at europeiske land ville ta en ledende rolle med USAs støtte.

Vi beveger oss i riktig retning, men det er veldig tøft

Fremtiden til Donbas er fortsatt uavklart. Russland ønsker full kontroll over regionen, mens Ukraina ønsker at frontlinjene skal fryses på de nåværende posisjonene. Trump sa at diskusjonene "beveger seg i riktig retning", men kalte saken "svært vanskelig".

USA har foreslått kompromisser, inkludert en mulig fri økonomisk sone i Donbas, selv om detaljene fortsatt er uklare. Zelenskij sa at enhver avtale vil kreve godkjenning av Ukrainas parlament eller en folkeavstemning.

Trump snakket med Putin noen timer før møtet med Zelenskij

Trump sa at han snakket med Russlands president Vladimir Putin i mer enn to timer før møtet med Zelenskij. Han beskrev samtalen som produktiv, mens Kreml sa at Putin motsatte seg en foreslått våpenhvile på 60 dager og oppfordret Ukraina til å ta en rask avgjørelse om Donbas.

Forhandlerne har også diskutert delt kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzjia, der reparasjoner har begynt etter en lokal våpenhvile. Til tross for intensiverte russiske missil- og droneangrep i løpet av helgen, sa Trump at han tror både Putin og Zelenskij mener alvor med fredsinitiativet.