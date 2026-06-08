Trump sier USA vil ha Irans uran, på en eller annen måte

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USAs president, Donald Trump, har uttalt at USA har til hensikt å samarbeide med Iran for å ta kontroll over landets høyanrikede uran... og ødelegge det, skriver NBC News og YLE.

Ifølge Trump er det ikke nok at Iran forplikter seg til ikke å satse på atomvåpen. Hvis det ikke oppnås en avtale om å gi fra seg det høyanrikede uranet, vil USA fortsette sine militære aksjoner mot Iran.

Trump gjentok også sin påstand om at utfallet av forhandlingene mellom USA og Iran er rett rundt hjørnet. Ifølge Trump vil amerikanske tropper forbli i regionen til saken er avsluttet. Trump sa også at Iran allerede er fullstendig ødelagt militært.

Som vi alle vet, sier Trump mye rart. Tiden vil vise hvor sanne hans ord er i dette tilfellet.