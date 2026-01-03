Trump sier USAs angrep i Venezuela førte til pågripelse av president Nicolás Maduro | Direkte oppdateringer

HQ

USA har gjennomført nattlige militære angrep i Venezuela og tatt president Nicolás Maduro til fange, sa USAs president Donald Trump lørdag, i det som ville være Washingtons mest direkte intervensjon i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989.

I et innlegg på Truth Social sa Trump at USAs styrker hadde iverksatt et "storstilt angrep" mot Venezuela, og at Maduro og hans kone var blitt arrestert og fløyet ut av landet. Han sa at operasjonen ble gjennomført i samarbeid med amerikanske politimyndigheter, og lovet flere detaljer på en pressekonferanse senere lørdag.

Det ble rapportert om eksplosjoner i Caracas og flere andre deler av landet i de tidlige morgentimene, og vitner beskrev fly over hodet, lysglimt på himmelen og røykskyer som steg opp i nærheten av militære installasjoner. Venezuelas regjering erklærte nasjonal unntakstilstand og opplyste at sivile og militært personell hadde blitt drept, uten å oppgi tall.

Venezuelas visepresident, Delcy Rodríguez, sa at myndighetene ikke hadde noen bekreftelse på hvor Maduro befant seg, og krevde bevis på at han var i live. Forsvarsminister Vladimir Padrino fordømte USAs aksjon som en krenkelse av nasjonal suverenitet og oppfordret venezuelanerne til å samle seg mot det han beskrev som utenlandsk aggresjon.

Intervensjonen har raskt blitt fordømt av Venezuelas allierte, deriblant Russland, Cuba og Iran, og har gjenopplivet bekymringene i hele Latin-Amerika over USAs militære engasjement i regionen. Operasjonen kan også få politiske konsekvenser for Trump på hjemmebane, der det ble stilt spørsmål ved den juridiske autoriteten for angrepene og risikoen for større regional ustabilitet.

Dette er en nyhetssak under utvikling...

