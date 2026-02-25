Trump signaliserer beredskap for et mulig Iran-angrep

HQ

USAs president Donald Trump brukte blant annet sin State of the Union-tale til å legge frem argumentene for en mulig militæraksjon mot Iran, og beskyldte landets ledelse for å spre "terrorisme, død og hat" og for å etterstrebe atomvåpen.

Omtrent 90 minutter inn i talen sin i United States Capitol sa Trump at han ikke ville tillate det han kalte verdens ledende statlige sponsor av terrorisme å skaffe seg en atombombe. Han nevnte Teherans støtte til militante grupper, missilutvikling og landets atomprogram som trusler mot USAs sikkerhet.

State of the Union // Shutterstock

Uttalelsene kom midt i en betydelig amerikansk militær opprustning i Midtøsten og økende spekulasjoner om mulige angrep dersom diplomatiet mislykkes. Trump sa at han foretrakk en forhandlingsløsning, men hevdet at Iranske ledere ikke hadde gitt faste forsikringer om at de ville oppgi sine kjernefysiske ambisjoner.

Teheran benekter at de søker atomvåpen og sier at programmet er for sivil energi. En talsperson for Irans utenriksdepartement avviste Trumps påstander som "store løgner", og bestred påstandene hans om missilkapasiteter og omfanget av dødsfall under de siste protestene.

Mens Trump viet mesteparten av sin nesten to timer lange tale til innenrikspolitiske spørsmål, understreket kommentarene hans om Iran muligheten for en ny utenrikskonfrontasjon, til tross for hans mangeårige løfte om å unngå " evigvarende kriger".