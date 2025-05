Trump signaliserer fremgang i atomforhandlingene mellom USA og Iran

HQ

Siste nytt om USA og Iran . Donald Trump kunngjorde torsdag at USA nærmer seg en atomavtale med Iran, og beskrev samtalene som svært seriøse og antydet at Iran i stor grad har gått med på rammeverket.

Til tross for fortsatt uenighet om anrikning av uran, uttrykker begge parter at de foretrekker en diplomatisk løsning i en situasjon med vedvarende utfordringer. Det planlegges ytterligere samtaler for å løse utestående tvister og forhindre militær eskalering.