Trump signaliserer håp om fred etter samtaler med Putin

I skyggen av en langvarig og ødeleggende krig har Washington og Moskva innledet en ny runde med diplomati, og president Donald Trump uttrykker optimisme med tanke på å få slutt på konflikten (via Reuters).

Etter det han beskrev som produktive samtaler med Russlands president Vladimir Putin, antydet Trump at en løsning kan være innen rekkevidde. Samtalene ble imidlertid ført indirekte, ved at USAs utsending Steve Witkoff møtte Putin i Moskva.

Mens kampene intensiveres, særlig i Kursk-regionen, der ukrainske tropper er omringet og forsyningslinjene blir stadig mer anstrengte, oppfordrer Trump Russland til å vise tilbakeholdenhet i sitt svar, som er betinget av Witkoffs rapport etter hjemkomsten fra Ukraina.

I mellomtiden har Kreml antydet at de to lederne vil fortsette å kommunisere med hverandre, noe som gjør at muligheten for en forhandlingsløsning henger i en tynn tråd. Inntil videre gjenstår det å se om denne siste diplomatiske innsatsen vil føre til meningsfull fremgang.