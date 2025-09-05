Trump signaliserer sterkere amerikansk militært engasjement i Polen

HQ

Det er bare å se på kartet for å se hvor nært krigen mellom Russland og Ukraina rammer Polen. Det er derfor ingen overraskelse at USA ønsket den polske presidenten velkommen til Det hvite hus denne uken. Besøket signaliserte, til stor glede for polakkene og sannsynligvis mange andre europeiske land, at USA kan komme til å øke sitt troppenærvær i Polen hvis de ber om det. På spørsmål om han hadde planer om å beholde amerikanske styrker i Polen, svarte Trump "Vi kan plassere flere der hvis de ønsker det." Møtet inkluderte også andre saker, som en militær overflyvning til ære for en fallen polsk pilot, noe som understreket den symbolske vekten av besøket. Do you think more troops should be sent to Poland?