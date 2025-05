Trump signaliserer vilje til å delta i samtaler mellom Ukraina og Russland i Tyrkia

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump har uttrykt interesse for å delta i potensielle fredssamtaler mellom Ukraina og Russland i Tyrkia senere denne uken, i tråd med europeiske forsøk på å etablere en 30-dagers våpenhvile.

Mens Kiev venter på Moskvas formelle svar, har Trump antydet at han kan komme til å delta på møtet under sitt planlagte besøk i Midtøsten. Til tross for den pågående beskytningen har de diplomatiske kontaktene blitt intensivert, og lederne forsøker å utnytte det Tyrkia kaller et sjeldent vindu for fred.