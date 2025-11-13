Trump signerer avtale for å få slutt på USAs lengste nedstengning av statsapparatet i historien

HQ

Donald Trump har undertegnet en lov som avslutter den lengste nedstengningen av offentlige tjenester i USAs historie, etter at Representantenes hus stemte for å gjenopprette finansieringen av føderale etater og lønnen til hundretusener av arbeidere. Den 43 dager lange nedstengningen stanset matvarehjelpen, stoppet flytrafikken og forstyrret viktige økonomiske data.

Politiske konsekvenser og offentlig frustrasjon

Representantenes hus vedtok finansieringspakken 222-209, med Trumps støtte, noe som sikret republikansk enighet til tross for demokratisk motstand over mangelen på subsidier til helseforsikring. Avtalen, som allerede er godkjent av Senatet, forlenger finansieringen til 30. januar, men etterlater uløste debatter om helsevesenet og den føderale gjelden.

Trump kalte nedstengningen "ingen måte å styre et land på", og begge partiene gikk ut av forhandlingene uten en klar seier. Ifølge ferske meningsmålinger skyldte 50 % av amerikanerne på republikanerne, mens 47 % skyldte på demokratene.

Gjenåpningen vil bidra til å stabilisere flytrafikken og matvareprogrammene i forkant av Thanksgiving-rushet, men noen økonomiske data kan gå tapt permanent, ifølge Det hvite hus. Økonomer anslår at nedstengningen har redusert BNP med mer enn 0,1 % hver uke, og at tapene forventes å bli gradvis gjenvunnet.