Trump signerer lovforslag som beordrer frigivelse av Epstein-filer

HQ

Trump har signert et lovforslag som pålegger Justisdepartementet å frigi filer knyttet til den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein. Dette skjedde bare én dag etter at lovforslaget ble vedtatt av kongressen med nesten enstemmig støtte.

Trump presenterte beslutningen som et press for åpenhet, samtidig som han forsøkte å knytte ledende demokrater til Epstein. Lovforslaget ble raskt fremmet etter måneder med politisk spenning rundt timingen, og kulminerte i et dramatisk skifte da presidenten oppfordret republikanerne til å støtte det tidligere denne uken.

Kongressen godkjente tiltaket med overveldende marginer, etter at det nylig ble offentliggjort mer enn 20 000 dokumenter fra Epsteins dødsbo, inkludert korrespondanse som på nytt satte søkelyset på hans tidligere forbindelser på tvers av amerikansk politikk. Justisdepartementet har ikke bekreftet hvor mye materiale som vil bli offentliggjort, eller når de første dokumentene vil bli frigitt, så følg med for ytterligere oppdateringer.