Trump signerer ordre som fremmer TikTok-salg til 14 milliarder dollar

Vi har nettopp fått nyheten om at president Donald Trump har signert en ordre om å gå videre med salget av TikToks amerikanske virksomhet. Planen innebærer å opprette en ny amerikanskledet enhet med deltakelse fra globale investorer, mens Kinas ByteDance forventes å beholde bare en begrenset rolle. Det hvite hus fremhevet støtte fra høyt profilerte forretningsfolk og bekreftet at plattformens algoritme vil bli omskolert under amerikansk tilsyn. Til tross for dette er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye innflytelse ByteDance vil beholde, og hvordan den nye strukturen vil håndtere kjerneteknologien, noe som gjør at avtalens langsiktige innvirkning kan bli gjenstand for granskning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!