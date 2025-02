Trump signerer presidentordre som forbyr transkjønnede kvinnelige idrettsutøvere å konkurrere i kvinneidrett

HQ

President Donald Trump vil onsdag undertegne en presidentordre som vil hindre kvinnelige transpersoner, det vil si utøvere som ble tildelt mannlig kjønn ved fødselen, fra å delta i idrettsarrangementer for kvinner eller jenter.

Ordren, som forventes å bli signert ved en seremoni, markerer en fortsettelse av Trump-administrasjonens press for å omdefinere hvordan den føderale regjeringen håndterer transkjønnedes rettigheter. Dette følger etter en presidentordre som ble utstedt i forrige måned, og som forsøkte å definere kjønn som enten mann eller kvinne på offisielle dokumenter som pass.

Den nye politikken kommer i kjølvannet av økende støtte blant enkelte velgere for å begrense transkjønnedes rettigheter, spesielt innen idrett. Til tross for det relativt lave antallet transkjønnede idrettsutøvere som konkurrerer, har saken blitt et politisk hett tema som vekker oppmerksomhet over hele landet. Ifølge eksperter er det uklart hvilke konsekvenser dette vil ha for transpersoner, men den pågående kontroversen ser ut til å være mer drevet av oppfatninger enn av faktisk deltakelse.

Ordren vil også påvirke tolkningen av Title IX, som historisk sett har hatt som mål å skape likestilling mellom kjønnene i idretten, og kritikerne hevder at den kan undergrave mulighetene for transpersoner. Hvordan dette vil påvirke fremtiden for transpersoners deltakelse i idrett, gjenstår å se.