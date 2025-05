Trump sikrer avtaler med De forente arabiske emirater til en verdi av 200 milliarder dollar og fremmer AI-partnerskap

HQ

Siste nytt om USA . Torsdag avsluttet president Trump et besøk i De forente arabiske emirater med kunngjøringer om avtaler til en samlet verdi av over 200 milliarder dollar, med vekt på investeringer innen luftfart, energi og kunstig intelligens.

USA og De forente arabiske emirater ble også enige om å etablere et felles partnerskap for akselerasjon av kunstig intelligens, med mål om å styrke gulfstatens posisjon som et globalt knutepunkt for kunstig intelligens. Denne utviklingen følger opp tidligere forsvars- og handelsavtaler i Gulf-regionen.