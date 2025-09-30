Trump sikrer Netanyahus støtte til fredsplan for Gaza

HQ

USAs president Donald Trump har nettopp kunngjort at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt sin støtte til en amerikansksponset fredsplan som skal stanse krigen i Gaza. Forslaget innebærer en umiddelbar våpenhvile, en utveksling av gisler mot fanger og en trinnvis tilbaketrekning av israelske tropper under internasjonalt oppsyn. Netanyahu sa at planen samsvarer med Israels krigsmål, men at planens fremtid avhenger av Hamas, som ikke har sluttet seg til samtalene og fortsetter å motsette seg avvæpning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!