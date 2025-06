Trump skal ha blokkert en israelsk plan rettet mot Irans øverste leder Amerikanske tjenestemenn sier at presidenten stoppet et israelsk forsøk på å myrde ayatollah Khamenei under den nylige opptrappingen.

USAs president Donald Trump skal ha avvist et israelsk forslag om å myrde Irans øverste leder under den siste tidens militære spenninger, ifølge ikke navngitte amerikanske tjenestemenn (via Reuters).



Til tross for tett koordinering mellom Washington og Tel Aviv etter de israelske angrepene, skal Trump ha ansett det som for tidlig å gå til angrep, og han skal ha foretrukket tilbakeholdenhet med mindre direkte amerikanske tap inntraff. Samtalene mellom USA og Iran har siden blitt avlyst. USAs president Donald Trump og Irans øverste leder Ali Khamenei vises på en smarttelefonskjerm. I bakgrunnen ses det iranske og det amerikanske flagget. 10.05.2025 New York USA // Shutterstock