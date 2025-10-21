Trump skifter fokus fra Venezuela og truer Colombia med toll "Jeg stopper alle betalinger til Colombia", sier han.

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at Trump har intensivert presset på Colombia, og truer med å øke tollsatsene og stanse all bistand på grunn av påstått involvering i narkotikahandel. Dette skjer etter at Trump har stemplet colombianske myndigheter som mislykket i å bekjempe handelen. Spenningen økte etter at USA slo til mot et karibisk fartøy, som Washington hevdet var knyttet til opprørere, selv om Petro insisterte på at det tilhørte en lokal familie. Colombias utenriksdepartement signaliserte samtidig at de ville søke internasjonal støtte, og kalte uttalelsene en alvorlig fornærmelse som skapte usikkerhet rundt den regionale sikkerheten og forholdet mellom USA og Colombia. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go! New York, USA - 25. september 2025: Gustavo Petro Urrego, president i Republikken Colombia, taler i generaldebatten under den 80. sesjonen av FNs generalforsamling // Shutterstock