Trump skryter av å ha avsluttet den åttende krigen på mindre enn ett år: "Se hvordan de elsker hverandre"

USAs president Donald Trump var torsdag vertskap for lederne i Rwanda og Den demokratiske republikken Kongo for å formalisere en fredsavtale som skal gjøre slutt på den årelange konflikten mellom nabolandene.

USAs president Donald Trump kalte det en "stor dag for Afrika og for verden", og fremstilte den USA-meklede avtalen som et vendepunkt til tross for den pågående volden på bakken.

Avtalen, som ble inngått i juni, forplikter Rwanda til å avslutte støtten til opprørsgruppen M23, mens Den demokratiske republikken Kongo forplikter seg til å bidra til å oppløse hutumilitser med tilknytning til folkemordet i 1994. Begge sider ble også enige om å respektere hverandres grenser.

DRCs president Félix Tshisekedi sa at avtalen gir et "nytt perspektiv" for regionen, mens Rwandas Paul Kagame advarte om at fremgang vil avhenge av fortsatt samarbeid. Kampene øst i DRC har fortsatt til tross for tidligere forpliktelser, og innbyggerne i områder som er erobret av M23, sier at det fortsatt ikke er fred.

Trump kunngjorde også at Washington vil undertegne bilaterale avtaler om kjøp av sjeldne jordartsmetaller fra begge landene, med løfter om amerikanske investeringer og kommersielle partnerskap. Hans administrasjon har posisjonert mineralavtalene som en del av en bredere innsats for å stabilisere regionen og sikre strategiske ressurser.