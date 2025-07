Trump skuffet over samtalen med Putin: "Ingen fremgang i det hele tatt"

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Fredag uttrykte USAs president Donald Trump frustrasjon etter å ha snakket med Russlands president Vladimir Putin, og antydet at Russland fortsatt ikke er villig til å dempe sin offensiv i Ukraina.

"Jeg er veldig skuffet over samtalen jeg hadde med president Putin i dag, for jeg tror ikke han er der, og jeg er veldig skuffet. Jeg sier bare at jeg ikke tror han ønsker å stoppe, og det er synd. Jeg gjorde ingen fremskritt med ham i det hele tatt."

Samtalen, som fant sted bare timer før de russiske angrepene rammet Kiev og østover, gjorde lite for å klargjøre Moskvas posisjon. Tvilen om Washingtons militære støtte vokser, og det er ventet at Trump skal snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på fredag.