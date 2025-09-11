Trump sørger over tapet av Charlie Kirk "Han var elsket og beundret av ALLE, spesielt av meg, og nå er han ikke lenger blant oss."

HQ Vi fikk nyheten om Charlie Kirks død for noen timer siden. Nå har Trump uttrykt dyp sorg over dødsfallet. Kirk, en fremtredende stemme i ungdomspolitikken og en nær alliert av Trump-familien, ble dødelig skutt under en campusdebatt på et universitet i Utah. Like før han ble president, overlevde Trump selv to attentatforsøk, noe som understreker den økende risikoen politiske ledere og aktivister står overfor. "Han var elsket og beundret av ALLE, spesielt av meg, og nå er han ikke lenger blant oss", skrev Trump på Truth Social. Hvis du vil lære alt Trump sa, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Donald Trump og Charlie Kirk // Shutterstock