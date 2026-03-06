Trump sparker ministeren for innenrikssikkerhet

HQ

President Donald Trump har sparket Kristi Noem som sikkerhetsminister i USA, og en tjenestemann i Det hvite hus kaller beslutningen et resultat av "mange uheldige lederskapssvikt". Noem vil i stedet bli spesialutsending for administrasjonens nye sikkerhetsinitiativ "Shield of the Americas".

I et innlegg på Truth Social takket Trump Noem offentlig for hennes arbeid, særlig når det gjaldt håndhevelse av innvandringsloven, men tjenestemenn sa at frustrasjonen internt hadde vokst på grunn av kontroverser, blant annet hennes respons på de dødelige skyteepisodene som involverte immigrasjonsagenter og en reklamekampanje til 220 millioner dollar som oppfordret migranter til å deportere seg selv.

Presidenten sa at Markwayne Mullin fra Oklahoma vil erstatte Noem som leder for USAs Department of Homeland Security, i påvente av Senatets bekreftelse. Endringen gjør Noem til den første kabinettsekretæren som forlater Trumps administrasjon i hans andre periode.