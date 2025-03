Trump stanser militær bistand til Ukraina etter krangel med Zelenskyj

HQ

Washingtons siste trekk sendte sjokkbølger gjennom det internasjonale diplomatiet da president Donald Trump mandag brått stanset all militær støtte til Ukraina etter en opphetet krangel med president Volodymyr Zelenskij i forrige uke (via Reuters).

Denne beslutningen, som bunner i Trumps økende frustrasjon over det han oppfatter som utilstrekkelig takknemlighet fra Kiev, gjør at europeiske allierte må kjempe for å fylle tomrommet, samtidig som Moskvas posisjon styrkes.

Det hvite hus har holdt tett om omfanget og varigheten av frysingen, men konsekvensene har allerede gitt ringvirkninger over Atlanterhavet, der europeiske land fordømmer beslutningen og hevder at den spiller Russland i hendene.

Samtidig antydet Trump at en lenge etterlengtet mineralavtale mellom USA og Ukraina fortsatt kan reddes, forutsatt at Kyiv tilpasser seg hans syn på sikkerhet - et syn som prioriterer amerikanske økonomiske interesser fremfor tradisjonelle militære forpliktelser.

Kongressens ledere, som ble tatt på sengen, presser nå på for å få klarhet i om eksisterende våpenleveranser og etterretningsdeling også vil bli berørt. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.