Trump stempler fentanyl som et "masseødeleggelsesvåpen" (utvider krigen mot narkotika)

Trump har erklært fentanyl for et "masseødeleggelsesvåpen", noe som dramatisk eskalerer den føderale responsen på den syntetiske opioidkrisen og gir militæret og etterretningstjenesten utvidede fullmakter til å angripe narkotikasmuglere.

Trump undertegnet mandag en ordre som klassifiserer fentanyl som en nasjonal sikkerhetstrussel på linje med kjemiske våpen, noe som gjør det mulig for Pentagon å støtte rettshåndhevelsesoperasjoner og gir etterretningsbyråer mulighet til å bruke verktøy for å motvirke spredning av narkotika mot smuglernettverk.

"Vi klassifiserer formelt fentanyl som et masseødeleggelsesvåpen", sa Trump på et arrangement i Det hvite hus. "De prøver å narkotisere landet vårt."

Dette bygger på Trumps tidligere utpeking av store narkotikakarteller som utenlandske terroristorganisasjoner, og kommer etter at USA siden september har gjennomført mer enn 20 aksjoner mot mistenkte narkotikasmuglerfartøyer i Karibia og Stillehavet, aksjoner som har kostet over 80 mennesker livet.

Juridiske eksperter har stilt spørsmål ved lovligheten av aksjonene, og bemerker at administrasjonen har lagt frem få offentlige bevis for at fartøyene som ble angrepet fraktet narkotika, eller at det var nødvendig å bruke dødelig makt i stedet for å foreta beslag og arrestasjoner.

Trump har også truet med potensielle militære aksjoner på land i Venezuela, Colombia og Mexico som en del av en bredere strategi for å hevde USAs dominans på den vestlige halvkule. Mexico er fortsatt den viktigste kilden til fentanyl som kommer inn i USA, mens mange forløperkjemikalier har sin opprinnelse i Kina.