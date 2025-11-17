Trump støtter avstemning om å frigi Epstein-filene

HQ

USAs president Donald Trump har snudd og oppfordret republikanerne til å støtte frigivelsen av filene knyttet til Jeffrey Epstein, etter tidligere å ha motsatt seg forsøk på å offentliggjøre dem.

Dette kommer i forkant av en avstemning i Representantenes hus på tirsdag, der den økende støtten fra republikanerne til offentliggjøring truet med å gi Trump et sjeldent tilbakeslag i sitt eget parti. De siste dagene har flere republikanske lovgivere indikert at de var villige til å bryte med presidenten, noe som fikk Trump til å gripe inn og dempe det interne opprøret.

På Truth Social insisterte han på at "republikanerne i Representantenes hus bør stemme for å frigi Epstein-mappene" og hevdet at saken hadde blitt en politisk distraksjon. Skiftet markerer et av de tydeligste eksemplene på spenningen mellom Trump og republikanerne i Kongressen i løpet av hans andre periode, ettersom flere medlemmer presser på for større åpenhet om den langvarige saken.