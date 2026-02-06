Trump støtter Japans statsminister Takaichi før det avgjørende valget på søndag

HQ

USAs president Donald Trump har gitt sin "fullstendige og totale støtte" til Japans statsminister Sanae Takaichi i forkant av søndagens underhusvalg, og sier at han ser frem til å være vertskap for henne i Det hvite hus neste måned. Meningsmålingene peker allerede mot en solid seier for Takaichis regjeringskoalisjon, som søker et nytt mandat for høyere utgifter og en større forsvarsoppbygging.

Takaichi, som er Japans første kvinnelige statsminister og en konservativ politiker inspirert av Storbritannias Margaret Thatcher, leder en koalisjon som forventes å vinne rundt 300 av de 465 setene i parlamentet. Analytikere sier at Trumps støtte, selv om den neppe vil endre utfallet, vil gi gjenklang hos både velgere og næringsliv i Japan, der den amerikanske presidenten fortsatt er relativt populær, og der sterke bånd til Washington anses som en økonomisk og strategisk fordel.

Støtten kommer samtidig som Takaichi står overfor stadig større utfordringer, blant annet et anstrengt forhold til Kina og uro i finansmarkedene over hennes forslag om å oppheve omsetningsavgiften på matvarer. Selv om en avgjørende seier kan styrke henne på sikkerhets- og diplomatiområdet, er investorene fortsatt skeptiske til Japans store gjeldsbyrde, noe som gjør søndagens avstemning til en viktig test, ikke bare for den politiske stabiliteten, men også for den økonomiske tilliten.