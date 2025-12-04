Trump tar imot lederne i Kongo og Rwanda

HQ

President Donald Trump tar imot lederne for Den demokratiske republikken Kongo og Rwanda i Washington torsdag, som en del av en fornyet innsats for å stabilisere Øst-Kongo og frigjøre vestlige investeringer i en region som er rik på viktige mineraler.

Et nytt fremstøt for fred

Det forventes at Paul Kagame og Felix Tshisekedi vil bekrefte sin forpliktelse til en plan for økonomisk integrasjon som ble ferdigstilt i forrige måned, samt en fredsavtale som ble undertegnet i juni, men som fortsatt ikke er satt ut i livet. Analytikere sier at USAs diplomati har bidratt til å stanse opptrappingen av kampene i området, selv om de viktigste stridighetene fortsatt er uløste.

Besøket kommer samtidig som opprørsgruppen M23, som ifølge FN-eksperter støttes av Rwanda, fortsetter å slåss med kongolesiske styrker til tross for at våpenhvilen nylig er blitt fornyet. Kinshasa anklager opprørerne for å undergrave fredsinnsatsen, mens Kigali hevder at deres handlinger er drevet av sikkerhetshensyn knyttet til fiendtlige militser som opererer i Kongo. M23 deltar ikke i forhandlingene i Washington og er ikke bundet av avtalene.

Fremgangen på begge fronter har vært begrenset siden juni

Trump, som søker diplomatisk fremdrift etter blandede resultater i utlandet og økende spenninger på hjemmebane, planlegger å være vertskap for signeringen ved United States Institute of Peace. Tiltaket er også i tråd med Washingtons forsøk på å sikre tilgang til mineraler som kobolt, litium, tinn og tantal, som er viktige for globale forsyningskjeder som i økende grad utfordres av Kina.

I henhold til det siste rammeverket må Kongo iverksette tiltak mot væpnede grupper som er fiendtlig innstilt til Rwanda, mens Kigali må trekke sine styrker ut av kongolesisk territorium. Framskritt på begge fronter har vært begrenset siden juni.