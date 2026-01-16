Trump tar imot Nobels fredsprismedalje fra Machado

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Donald Trump har tatt imot Nobels fredsprismedalje som tilhører den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado, etter deres møte i Det hvite hus som understreket hennes innsats for å forme Washingtons tilnærming til Venezuela etter at Nicolás Maduro ble tatt til fange.

En tjenestemann i Det hvite hus bekreftet at Trump har til hensikt å beholde gullmedaljen, som Machado mottok i fjor for sin kampanje mot Maduros autoritære styre. Trump hyllet gesten på sosiale medier og kalte den et tegn på "gjensidig respekt", mens Machado beskrev møtet som "utmerket" og sa at gaven var en anerkjennelse av hans engasjement for det venezuelanske folkets frihet.

Nobelkomiteen har understreket at selv om den fysiske medaljen kan skifte eier, kan ikke selve prisen overføres. Trump, som lenge har uttrykt frustrasjon over aldri å ha mottatt en Nobelpris, har tidligere knyttet prisen til sine utenrikspolitiske ambisjoner.

Machados utspill kommer samtidig som Trump har avvist å støtte henne som Venezuelas neste leder, og i stedet samarbeider tett med den midlertidige presidenten Delcy Rodríguez, en tidligere alliert av Maduro. Trump har sagt at hans prioritet er å sikre tilgangen til Venezuelas olje og stabilisere økonomien, snarere enn å presse på for en umiddelbar tilbakevending til demokratisk styre.

Etter møtet i Det hvite hus møtte Machado amerikanske senatorer fra begge partier, der hun fikk sterkere støtte. Enkelte lovgivere advarte om at den politiske undertrykkelsen i Venezuela i stor grad er uforandret, noe som reiser tvil om landet virkelig beveger seg mot demokrati til tross for at Maduro er fjernet.