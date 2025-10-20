Trump til Zelenskij: Godta Putins betingelser eller "bli ødelagt" Under det anspente møtet i Det hvite hus skal Trump ha oppfordret Zelenskij til å akseptere Russlands betingelser og unngå et katastrofalt nederlag.

HQ Nye kilder sier (via The Financial Times) at USAs president i møtet bak lukkede dører i Det hvite hus i forrige uke skal ha presset den ukrainske lederen til å søke en løsning med Russland eller bli utslettet. USAs president skal ha gjentatt Moskvas talepunkter etter å ha snakket med den russiske lederen, og oppfordret til territoriale innrømmelser i øst. Zelenskij var realistisk med hensyn til utfallet, men støttet ideen om å stanse konflikten langs de nåværende frontlinjene, og kalte det et første skritt i retning dialog. Likevel forlot den ukrainske presidenten Washington uten de langdistanserakettene han hadde håpet på. Hva synes du om dette? For den fullstendige rapporten kan du selvfølgelig sjekke ut dekningen fra Financial Times på følgende lenke. Go!