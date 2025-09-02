Trump tilbyr 5000 dollar til Gaza-innbyggere som forlater Gazastripen

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Trump-administrasjonen skal ha utforsket en dristig plan for å omforme Gaza etter mange års konflikt, og tilbyr innbyggerne økonomiske insentiver for å flytte andre steder (5000 dollar for å dra "frivillig"), ifølge The Washington Post.

Forslaget ser for seg en rekke futuristiske, AI-drevne byer som skal reise seg fra ruinene, komplett med luksuriøse feriesteder, parker og høyteknologiske fasiliteter. Finansieringen skal komme fra private og internasjonale investeringer, og den lokale sikkerheten skal gradvis overlates til trent politi.

Mens tilhengerne av planen ser den som en mulighet for rask utvikling og jobbskaping, advarer kritikerne om at den kan føre til økte spenninger med regionale makter og fordrive millioner av mennesker fra hjemmene sine. Mens forhandlingene fortsetter, er planen fortsatt under lupen på grunn av sine humanitære og politiske implikasjoner.