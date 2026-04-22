Trump tilbyr å forlenge våpenhvilen, til tross for angrepene på skip og stengingen av Hormuzstredet

HQ

Selv om det pågår diplomatiske kontakter i Islamabad mellom iranske og amerikanske delegasjoner, formidlet av den pakistanske regjeringen, er det ingen tegn til at den eskalerende spenningen i Midtøsten og kampen om kontrollen over Hormuzstredet er i ferd med å avta.

Etter morgenens nyhet om at Iran hadde beslaglagt to skip som forsøkte å krysse stredet, sendte UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ut en advarsel om angrep på tre containerskip i stredet, uten å spesifisere hvor disse angrepene kom fra. Reuters rapporterer også at Iran har fordømt den amerikanske marinens avskjæring av iranske fartøyer på åpent hav som en del av blokaden, inkludert en stor oljetanker på vei til Singapore som ble bordet i Det indiske hav på tirsdag, kort tid før fredssamtalene ble gjenopptatt. Det iranske utenriksdepartementet beskyldte USA for "maritimt sjørøveri og statsterrorisme".

USAs president Donald Trump kom tirsdag med en uttalelse der han reduserte sine planer om å bombe Irans energiinfrastruktur, samtidig som han kunngjorde en forlengelse av våpenhvilen og gjenopptakelsen av en ny runde med diplomatiske samtaler med den iranske revolusjonsgarden i Pakistan. Akkurat da steg amerikanske aksjeterminer, dollaren svingte, og oljeprisen falt til under 100 dollar onsdag etter kunngjøringen om våpenhvile, selv om fredssamtalene som foreløpig var planlagt i Islamabad, så ut til å være på randen av sammenbrudd.

Den første runden for 11 dager siden endte i fiasko, noe som på nytt satte fart i kravene om å avvikle (eller ødelegge) Irans atomprogram. Den iranske regjeringen fastholder at programmet er fredelig, og at landet har suveren rett til å videreføre det i kraft av å ha undertegnet ikke-spredningsavtalen. Iran krever at krigen avsluttes, at sanksjonene oppheves, at landet får erstatning for krigsskader, og at kontrollen over stredet anerkjennes.

Israel, den andre hovedparten i konflikten, har ikke avklart om de vil følge forslaget om å forlenge våpenhvilen som deres allierte USA har lagt frem, samtidig som de fortsetter invasjonen av Libanon under påskudd av å fortsette krigen mot Hizbollah, til tross for våpenhvilen som ble avtalt i forrige uke. Mer enn 5000 sivile har allerede blitt drept i denne konflikten, og en slutt på Israels territorielle krav og tilbaketrekning fra Libanon er en av "sine qua non"-betingelsene for at Iran skal gå med på en fredsavtale med USA.