Trump tilbyr Iran en siste mulighet for atomavtale

Siste nytt om Israel og Iran . Donald Trump har tilbudt Iran muligheten til å forhandle frem en avtale som skal stanse landets atomprogram, og har samtidig antydet at han vil utsette sin endelige beslutning om militær aksjon i så lenge som to uker.

"Basert på det faktum at det er en betydelig sjanse for at forhandlinger med Iran kan finne sted eller ikke i nær fremtid, vil jeg ta en beslutning om hvorvidt jeg skal reise eller ikke i løpet av de neste to ukene", sier Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus.

I løpet av en dag med anspente møter i Det hvite hus antydet teamet hans at en avgjørelse kan komme i løpet av fjorten dager. Mens USAs styrker fortsatt er i høyeste beredskap og planene angivelig er klare, antydet Donald Trump at det fortsatt er rom for diplomati.