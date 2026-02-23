Trump tilbyr sykehusskip til Grønland, men Grønlands statsminister sier "nei takk"

HQ

USAs president Donald Trump har tilbudt å sende et amerikansk sykehusskip til Grønland, og sier at han samarbeider med Louisianas guvernør Jeff Landry om å sende et medisinsk fartøy til det arktiske territoriet. Forslaget, som ble kunngjort på Truth Social, kommer selvsagt midt i den pågående spenningen rundt Trumps gjentatte uttalelser om at han ønsker at USA skal ta kontroll over Grønland.

Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen svarte med en bestemt, men avmålt avvisning og sa "nei takk" til tilbudet. I et innlegg på Facebook påpekte han at Grønland allerede har et offentlig helsevesen som tilbyr gratis behandling til innbyggerne, og beskrev denne modellen som et bevisst politisk valg.

Trump om sannheten sosialt

Nielsen avviste sykehusskipet, men understreket at Grønland fortsatt er åpen for dialog og samarbeid med Washington. Han oppfordret også USAs ledere til å engasjere seg gjennom formelle kanaler i stedet for å komme med offentlige forslag via sosiale medier.

Utvekslingen kommer samtidig som Grønland, Danmark og USA har innledet diplomatiske samtaler for å dempe flere måneder med gnisninger i NATO. Trumps forslag om et sykehusskip kom etter evakueringen av et besetningsmedlem fra en amerikansk ubåt i nærheten av grønlandsk farvann, selv om det fortsatt er uklart om de to hendelsene henger sammen...