Trump-tjenestemenn kan bli tiltalt for å ha trosset deportasjoner

Siste nytt om USA . En amerikansk dommer har skapt rettslig røre ved å slå fast at Trump-administrasjonens tjenestemenn kan bli straffeforfulgt for forakt for loven etter å ha deportert venezuelanske migranter i klar strid med en føderal rettskjennelse.

Dommer James Boasberg konstaterte i en skarpt formulert kjennelse at Trump-administrasjonen forsettlig ignorerte sin avgjørelse fra midten av mars, som midlertidig blokkerte uttransporteringer i henhold til Alien Enemies Act. Til tross for hans direktiv fortsatte to flyvninger med påståtte venezuelanske gjengmedlemmer til El Salvador.

Administrasjonen har fått en sjanse til å rette opp i situasjonen, kanskje ved å legge til rette for rettslige utfordringer for de deporterte, men ikke nødvendigvis kreve at de returnerer. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.